GZT Giresunspor çıkışını sürdürüyor - Son Dakika
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GZT Giresunspor çıkışını sürdürüyor

07.03.2022 12:54
GZT Giresunspor çıkışını sürdürüyor

GZT Giresunspor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta çok kritik 6 puan elde etti.

GZT Giresunspor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta çok kritik 6 puan elde etti.

20. Haftada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendikten sonra 6 maç üst üste galip gelemeyen Çotanaklar, 27. Haftada sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasını 3-1 kazanarak 6 maçlık 3 puan özlemine son verdi. 28. Haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü. Son 2 maçında 5 gol atan Yeşil Beyazlılar, kendi kalesinde ise 2 gol gördü. GZT Giresunspor, 29. Haftada mücadelesinde 14 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'da, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Çotanaklar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

(Mesut Erdoğan/ İHA)

GZT Giresunspor çıkışını sürdürüyor

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Kaynak: İHA

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