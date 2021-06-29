GZT Giresunspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri yapılıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da sözleşmesi devam eden oyuncuların sağlık kontrollerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Eren Tozlu, Erol Can Akdağ, Göktan Cörüt ve Serginho'nun bugün Medical Park Ordu Hastanesinde sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, tetkiklerin ardından oyuncuların EKG, EKO ve efor testlerine tabi tutulduğu kaydedildi.
Yeşil-beyazlılarda ilk etap kamp dönemi, 1 Temmuz Perşembe günü Erzurum'da başlayacak.
Kaynak: AA
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