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GZT Giresunspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi - Son Dakika

GZT Giresunspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi

22.11.2021 10:46
GZT Giresunspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, "Beşiktaş deplasmanına Yeni Malatyaspor galibiyetinin moraliyle iyi bir sonuç almak için gideceğiz" dedi.

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, "Beşiktaş deplasmanına Yeni Malatyaspor galibiyetinin moraliyle iyi bir sonuç almak için gideceğiz" dedi.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral buldu. Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Muzaffer Aygün, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Rakipleri karşısında çok kritik bir galibiyet aldıklarını ifade eden Aygün, "Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile kendi evimizde her anlamda çok kritik bir 90 dakika oynadık. Maça kontrollü başladık. Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. İlk yarıda geliştirdiğimiz ataklarda skoru değiştiremedik ancak ikinci yarıda baskımızı biraz daha artırınca golü bulduk ve öne geçtik. Golden sonra takım halinde iyi savunma yaptık ve skoru korumayı bildik. Kazandığımız ve haftayı kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Şimdi Malatyaspor maçını geride bırakıp Beşiktaş karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Aygün, "Bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacağız. Yine çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından kendi tesislerimizde başlayacağız. Takımımızda moraller yerinde. Hafta içerisinde hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayıp İstanbul deplasmanına iyi bir sonuç almak için gideceğiz" şeklinde konuştu.

(Mesut Erdoğan/ İHA)

GZT Giresunspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi
GZT Giresunspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GZT Giresunspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GZT Giresunspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi - Son Dakika
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