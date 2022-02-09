Giresunspor futbolcusu Sankhare: "Kendimi hiç güvende hissetmiyorum" - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da forma giyen Younousse Sankhare, kulüp başkanı Hakan Karaahmet tarafından tehdit edildiğini ve kendisini hiç güvende hissetmediğini iddia etti.

Giresunspor'un Ağustos 2021'de kadrosuna kattığı Younousse Sankhare, Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, bir haftalık hazırlığının ardından Giresunspor formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada, bir oyuncunun kırmızı kart görmesi sonrası takımın 10 kişi kalması nedeniyle teknik direktör Hakan Keleş'in kendisini oyundan aldığını belirtti.

Keleş'in bu konuda kendisine hiçbir açıklama yapmadığını aktaran Senegalli futbolcu, "Kulüp sözleşmeyi imzalamam için her şeyi yapmasına rağmen teknik direktörün bana güvenmediğini fark ettim. Beni dışlamaya başladılar. Bu kötü durum karşısında sabrettim. Sonra sorularıma cevap vermeden her şey için para cezası kesmeye başladılar. Sakinliğimi yine korudum. Sonra maaşımı düşürmemi istediler." ifadelerini kullandı.

Younousse Sankhare, kulübün sportif direktörüne maaşının düşürülmesinin söz konusu olamayacağını ilettiğini kaydetti.

Orta saha oyuncusu, kulübe bilgi vermesine rağmen hastalığı nedeniyle fizik terapi tedavisine gidemediği için bir aylık maaşı tutarında para cezasına çarptırıldığını iddia etti.

L'Equipe gazetesinin haberinde paylaşılan videoda, Younousse Sankhare, "Telefonumu araçta şarj ediyorum çünkü evimde elektrikler ve internet kesildi. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum." dedi.

Evinde elektriklerin kesildiğini videoda gösteren Sankhare, "Sportif direktör, evi ve aracı (kulübe) teslim etmemi istedi. Mümkün olan tüm baskı yollarını kullanmaya çalışıyorlar. Pazartesi günü kulüp başkanı (Hakan Karaahmet) bana açıkça tehditler savurdu. Bana, 'Uzun süredir taraftarları tutuyorum, başına bir şey gelirse benim sorunum olmaz.' dedi. (Başkanı) Yumuşatmaya çalıştım ama telefonu yüzüme kapattı." ifadelerini kullandı.

Sankhare, ilk kez bir kulüple böyle bir sorun yaşadığını dile getirdi.

Sankhare'nin menajeri Ghali Bouzfour, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yöneticilerin futbolcuyu bir an önce sahada görmek istediğini belirtti.

Bu durumun çok zor olduğunu ifade eden Bouzfour, "Savaşa girmek istiyorsanız savaşırız. Bizim elimizdeki tek silahlar FIFA'nın kuralları. (Kulüp) Younousse hiç yokmuş gibi davranıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sankhare'nin avukatı Said Harir de kulübün futbolcuyla yollarını ayırmak ve maaşını ödememek istediğini öne sürerek, tehdit iddiaları nedeniyle müvekkiline kamuya açık alanlarda bulunmasını tavsiye ettiğini ve Senegal'in Ankara Büyükelçiliği ile de irtibata geçtiklerini belirtti.

Giresunspor Kulübü ise yaptığı açıklamada, futbolcusu Younousse Sankhare ile ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız."