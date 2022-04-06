GZT Giresunspor'dan Doukara ve Sankhare açıklaması - Son Dakika
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GZT Giresunspor'dan Doukara ve Sankhare açıklaması

06.04.2022 20:10
GZT Giresunspor'dan Doukara ve Sankhare açıklaması

GZT Giresunspor'dan Souleymane Doukara ve Younousse Sankhare hakkında açıklama yapıldı.

GZT Giresunspor'dan Souleymane Doukara ve Younousse Sankhare hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon başında kadromuza kattığımız Souleymane Doukara ve Younousse Sankhare ile bilindiği üzere kısa bir süre önce yollarımız ayrılmıştı. Başkanımız Hakan Karaahmet'in bahsi geçen futbolcular ve temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda Souleymane Doukara'nın bu sezon ve gelecek sezon alacak olduğu 2 milyon Euro'luk ücreti 350 bin Euro olacak şekilde, Younousse Sankhare'nin 2 yıllık sözleşmesinden doğan 1.5 milyon Euro'luk alacağı da 200 bin Euro olacak şekilde karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

(Mesut Erdoğan/İHA)

GZT Giresunspor'dan Doukara ve Sankhare açıklaması

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Kaynak: İHA

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