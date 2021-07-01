GZT Giresunspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarına başladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için oyuncular Erzurum'da toplandı.

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu