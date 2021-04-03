GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından

03.04.2021 20:19
GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Ligin 28. haftasında sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, kalan 6 maçta alacakları 4 galibiyetin takımlarının Süper Lig'e yükselmesini sağlayacağını belirtti.

TFF 1. Ligin 28. haftasında sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, kalan 6 maçta alacakları 4 galibiyetin takımlarının Süper Lig'e yükselmesini sağlayacağını belirtti.

Ümit Şengül, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Ligin dinamik takımlarından birisi ile oynadıklarını ve zorlu karşılaşmadan aldıkları 1 puanın önemli olduğunu ifade eden Şengül, "Kazanılacak her puan bizim için önemli. Kalan 6 maçta alacağımız 4 galibiyet, bizim Süper Lig'e yükselmemizi sağlayacaktır. Ciddi rakiplerle oynayacağız. Her puan bizim için önemli. Giresun halkının bir hayali var. Elimizdeki bu fırsatı kimseye bırakmaya niyetimiz yok. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşacağız." diye konuştu.

Saffet Akbaş: "İkinci yarı baskılı oynamaya çalıştık ama olmadı"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş da güzel bir sahada, güzel atmosferde maçın oynandığını anlattı.

Her iki takımın da kazanma adına her şeyi yaptığını belirten Akbaş, "İlk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarıda biraz daha baskılı oynamaya çalıştık ama olmadı. Oyuncularımı ve rakibimizi, ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var Yarım milyar Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı! Türkiye'den de 20 milyon kişi var Mali yine bildiğiniz gibi: Instagram'dan yürümeye başladım Mali yine bildiğiniz gibi: Instagram'dan yürümeye başladım Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi Milyarderler, pandemi döneminde servetlerine 4 trilyon dolar daha ekledi Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı! İstanbul'da korkutan artış var Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı! İstanbul'da korkutan artış var         
20:58
Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı         
20:11
Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor Korona vakaları rekor kırdı, uzmanından hayati uyarı geldi: Virüs artık 1 dakikada bulaşıyor         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Aslan şampiyonluk yolunda paramparça! Galatasaray, deplasmanda Hatay'a 3-0 mağlup oldu Aslan şampiyonluk yolunda paramparça! Galatasaray, deplasmanda Hatay'a 3-0 mağlup oldu         
18:06
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 21:15:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GZT Giresunspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei