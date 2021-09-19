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GZT Giresunspor –İttifak Holding Konyaspor: 0-0 - Son Dakika

GZT Giresunspor –İttifak Holding Konyaspor: 0-0

19.09.2021 15:56
GZT Giresunspor –İttifak Holding Konyaspor: 0-0, System.String[]

STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın,GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Sergio, Traore (Dk.86 Pelupessy), Flavio, Diabete (Dk. 76 Emre Taşdemir ), Suleymanov (Dk.76 Balde ), Doukara (Dk.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın,

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Sergio, Traore (Dk.86 Pelupessy), Flavio, Diabete (Dk. 76 Emre Taşdemir ), Suleymanov (Dk.76 Balde ), Doukara (Dk.63 Umut Nayir )İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Michalak (Dk.46 Rahmanovic ), Soner, Endri Çekiçi (Dk.88 M'Poku), Serdar (Dk.63 Ahmet Hassan ), Hadziahmet, Cikalleshi (Dk.90+6 Adil)SARI KARTLAR: Alexis, Aziz Behich (GZT Giresunspor), Ahmet ÇalıkSüper Ligin 5'inci haftasında sahasında GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.11'inci dakikada sol kanattan topu taşıyan Guilherme'nin uzaktan sert şutu, az farkla üstten auta çıktı.19'uncu dakikada Suleymanov'un yerden pasını alan Sergio'un cezaalanı yayı üzerinden yerden şutunu kaleci İbrahim Sehic, parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kornerden sonuç çıkmadı.22'nci dakikada sol kanattan ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselen Michalak'ın kafa şutunda kaleci Onurcan topu köşede bloke etti.35'inci dakikada Giresunspor atağında Suleymanov'un pasıya ceza alanına giren Diabete'nin şutunda top defansa çarpıp kornere çıktı.38'inci dakikada Giresunspor'da Traore yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, top sağ direği sıyırarak auta gitti.41'inci dakikada Sergio'nun sol kanattan ceza alanına ortasından topla buluşmak için hamle yapan Flavio, Abdülkerim'in müdahalesi ile karşılıştı. Hakem bu pozisyonda devam kararı verince, itirazlardan dolayı Alexis sarı kart gördü.60'ncı dakikada Sergio'nun düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta atışı kullanan  Suleymanov'un sert şutunda top sağ taraftan direğin yanından auta çıktı.65'inci dakikada Ahmet Hassan'ın ceza alanı çizgisi üzerinden yerden sert şunda top direğe çarpıp auta gitti.82'nci dakikada Aziz Behich'in sol kanattan ortasında topun gelişine Balde vurdu, kaleci İbrahim Sehic topun sahibi oldu.89'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta yaklaşın 25 metre uzaklıktan atışı kullanan M'Poku'nun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.90+1'inci dakikada Flavio'nun ceza alanına ortasında Alexis iyi vurdu, ancak top üstten az farkla auta çıktı.Maçta gol olmayınca maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından GZT Giresunspor, bu sezon ilk puanını aldı.


- Giresun

Volkan Bayarslan, Aziz Behich, Giresunspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor –İttifak Holding Konyaspor: 0-0 - Son Dakika Spor


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