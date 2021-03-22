GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camını taşla kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüsü taşlayan zanlı, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığının desteğiyle, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşlı saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü şahitleri üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan inceleme ve araştırmanın ardından eşkal tespiti yapan ekipler, şüpheli S.K'nin (21) adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına alındıktan sonra olayın yaşandığı sorumluluk bölgesi olan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "mala zarar verme" suçundan Çarşamba adliyesine sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

S.K'nin, ifadesinde, otobüse taş atma eylemini kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Dün Yılport Samsunspor maçının ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğramış, otobüsün arka sağ tarafına isabet eden taşla camı kırılmış, takım kaptanı Eren Tozlu'nun elinde, cam parçalarından dolayı kızarıklık oluşmuştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önemli almasının ardından takım başka bir otobüse nakledilmişti.