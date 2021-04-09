GZT Giresunspor maçının ardından

TFF 1'nci Lig'in 29'ncu haftasında Eskişehirspor sahasında GZT Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

SEÇSEV: ÜZGÜNÜZ

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Maçın zor geçeceğini düşünüyorduk. Maçlara zor şartlar altında hazırlanıyoruz. Bu şartlar altında kadro hazırlamaya çalışıyoruz. Kadromuzda hastalarımız oldu. Bunun neticesinde tecrübesiz ve genç oyuncularla maça çıktık. Onlar elinden geleni yaptı ama bireysel hatalar oldu. Futbol oynamaya çalışan ekibiz. Kaybettik bu yüzden üzgünüz" dedi.ŞENGÜL: KALAN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZGZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise kalan maçlarını kazanarak hedeflerine ulaşmak istedikleri söyledi. Eskişehirspor adına da üzgün olduğunu ifade eden Şengül, " Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Maç öncesi bütün planlarımızı onun üzerine kurduk. Rakibimiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte çalışmış birisi olarak Eskişehirspor'un toparlanacağını düşünüyorum. Kalan müsabakalarımızda kazanıp hedefe varmak istiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var. Hafta içi oynayacağımız Keçiören maçını yenip önümüze bakmak istiyoruz. Yolun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.