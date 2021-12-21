SPOR Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

GZT Giresunspor maçının ardından

Keleş: Kazanmak istiyorduk

Sözer: Trabzon'da galibiyet almak istiyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başkaşehir, evinde GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ve GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş maçın ardından mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Hakan Keleş, 'Maç öncesi kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarıda golü bulduk dengeyi sağladık. Oyunun genelinde iyi oynamadık. Başakşehir daha kaliteli bir kadro. 9 günde 3'üncü maçımızı oynadığımız için sıkıntı çektik. Hatay maçına hazırlanacağız. Sıkıntılar çektik, kötü oynadık' diye konuştu.

Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönmesi ile ilgili durum olursa kaleci transferi yapacaklarını söyleyen Keleş, 'Ben de duyuyorum, gelen bir şey yok ama bizim oyuncumuz ve öyle de kalmasını isterim. Giderse de hazırlığımızı yaparız, oyuncu alırız' dedi.

SÖZER: İSTEDİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Sözer, 'Beklediğimiz bir maç oldu. Rakip disiplinli bir takım. Güzel başladık, öne geçtik. 2'nci ve 3'üncü golü bulamadık ve kornerden gol yedik. 1-1'lik skorla devreye girdik. Devreden daha istekli ve topu öne taşıyan bir takım olarak çıktık. İstediğimiz bir galibiyet aldık. Her zaman bu istekle oynamalıyız. Bu bizim oyunumuz. Takımı tebrik ederim' ifadelerini kullandı.

'TRABZON'DA GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ'

Ligin ilk devresinin son haftasında Trabzonspor ile oynanacak mücadele için de Sözer, 'Puana değil, oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir duruma geldik. Trabzonspor maçı yılın son maçı, her şeyi vermek istiyoruz. Çok güzel ve iddialı bir maç olacak. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz, pas oyununu sergilemek istiyoruz, galibiyet almak istiyoruz' şeklinde konuştu.