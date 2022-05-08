GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

GZT Giresunspor maçının ardından

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Onur ATIŞ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'de Altay'la deplasmanda 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Keleş, "Altay'a geçmiş olsun diyelim, inşallah seneye güçlenerek Süper Lig'e dönerler. Kazanıp üst sıralara çıkmak istiyorduk. Öne geçtik, verdiğimiz pozisyonlar var, kaçırdığımız pozisyonlar var. Rahatlamanın verdiği bir durum vardı, oyundan memnun değilim" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise kazanmayı hak ettiklerini ancak galip gelemediklerini söyledi. Yılmaz, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Özellikle seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Küme düşmemize rağmen bizi desteklediler. Futbolcularımız da sahaya ellerinden gelenin en iyisini yansıttı. İkinci yarıda sahanın hakimiydi. İki genç oyuncumuzu oyuna soktuk. Sonuna kadar galibiyet aradık ama olmadı. Önümüzdeki sene için iyi bir planlama gördük. Küme düşsek de Altay büyük camiadır. İstemeyerek Süper Lig'e veda edeceğiz ama seneye tekrar döneceğiz" diye konuştu.