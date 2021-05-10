GZT Giresunspor'un, 44 yıllık Süper Lig hayali gerçek oldu - Son Dakika

GZT Giresunspor'un, 44 yıllık Süper Lig hayali gerçek oldu

10.05.2021 16:43
GZT Giresunspor'un, 44 yıllık Süper Lig hayali gerçek oldu, System.String[]

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor, 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkını elde etti.

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor, 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkını elde etti.

Sezona bir üst lig hayalini gerçekleştirme iddiasıyla giren Giresun temsilcisi 34 haftalık zorlu maratonun ardından deplasmanda dün deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti ve topladığı 70 puanla ligi ikinci sırada tamamlayarak hedefine ulaşmayı başardı.

Giresun ekibi o zamanki adıyla 1. Lig'de ilk kez 1970-1971 sezonunda mücadele etme hakkı kazanırken, 6 yıl burada kalabilen yeşil beyazlılar, 1976-1977 sezonunda ise küme düştü.

GZT Giresunspor'un Süper Lig rüyası bu sezon yakaladığı başarı ile 44 yıl sonra gerçeğe dönüştü.

Sezona transfer yasağı ile girildi

Mütevazi kadro oluşturan Doğu Karadeniz ekibi, ligde sezona sorunlu bir giriş yaptı.

Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna kattığı oyunculara lisans çıkaramayan GZT Giresunspor, ilk haftada deplasmanda oynanan Aydeniz Et Balıkesirspor maçına genç oyuncularından kurulu kadroyla çıkmak durumunda kaldı ve Balıkesir temsilcisi o maçı 3-1 kazandı.

İlk yarıyı lider tamamladı

Transfer yasağı sorununu çözen ve futbolcuların lisanslarını çıkaran Giresunspor, ikinci haftada kendi evinde oynadığı ve 1-1 berabere tamamlanan Menemenspor karşılaşmasının ardından ligde çıkışa geçti.

Giresun ekibi, 12. haftada Eskişehirspor galibiyetiyle başladığı seride, üst üste oynadığı 12 maçtan da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Yeşil-beyazlılar, bu süre zarfında kalesinde sadece bir gol gördü.

Elde ettiği galibiyet serisi sayesinde 17. haftada liderlik koltuğuna oturan yeşil beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını birinci sırada tamamladı.

Doğu Karadeniz ekibinin galibiyet serisi 24. haftada oynan ve 2-1 Altay'ın galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmada sona erdi.

Giresunspor, 17. haftada oturduğu liderlik koltuğunu 15 hafta kimseye kaptırmadı.

32. haftada deplasmanda oynanan ve golsüz berabere tamamlanan Altınordu karşılaşmasının ardından yeşil beyazlılar, Adana Demirspor'a geçilerek ikinci sıraya indi.

Ligin en az gol yiyen ekibi

Yeşil beyazlılar, ortaya koyduğu savunma özelliğiyle de göz doldurdu.

34 maçta kalesinde sadece 25 gol gören GZT Giresunspor, ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

Balde, 19 golle tamamladı

GZT Giresunspor'da, sezon başında kadroya dahil edilen Ibrahima Balde, ortaya koyduğu performansla Süper Lig vizesinin alınmasında önemli katkı sağladı.

Senegalli 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 kaydetti ve gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, attığı 22 golle 1. Lig'de bu sezon en çok fileleri havalandıran futbolcu unvanını elde etti.

Giresunspor'da Balde'yi, 9 golle takım kaptanı Eren Tozlu takip etti.

Çotanak Spor Kompleksi uğurlu geldi

24 Ocak tarihinde hizmete sunulan 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Spor Kompleksi, GZT Giresunspor'a uğurlu geldi.

Sezonun ikinci yarısında 18. haftadaki Aydeniz Et Balıkesirspor maçıyla karşılaşmalarını burada oynamaya başlayan yeşil beyazlılar, yeni stadındaki ilk sezonunda Süper Lig mutluluğunu yaşadı.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GZT Giresunspor'un, 44 yıllık Süper Lig hayali gerçek oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar! Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:59 Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
17:53 Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!
17:41 "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor
17:36 AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!
17:29 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
17:26 Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
16:50 AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
16:46 Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak
16:24 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti         
18:00
"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
17:41
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı         
17:30
İsrail güçleri, Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı İsrail güçleri, Filistinlilere destek veren Arap milletvekillerine saldırdı         
17:15
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü         
16:06
Pamukkale travertenlerinde çıplak fotoğraf çektiren turistlere tepki yağdı Pamukkale travertenlerinde çıplak fotoğraf çektiren turistlere tepki yağdı         
16:01
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım         
15:15
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi! Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!         
13:56
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı         
13:08
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 18:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GZT Giresunspor'un, 44 yıllık Süper Lig hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement