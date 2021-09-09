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GZT Giresunspor'un transfer raporu - Son Dakika

GZT Giresunspor'un transfer raporu

09.09.2021 13:54
GZT Giresunspor'un transfer raporu, System.String[]

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, yaz transfer döneminde 16 yeni isimi dahil ederken, 17 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, yaz transfer döneminde 16 yeni isimi dahil ederken, 17 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'e 44 yıl aranın ardından yükselen GZT Giresunspor, yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi. Karadeniz ekibi bu süre içerisinde 16 oyuncuyu kadrosuna katarken, 17 oyuncuyla yollarını ayırdı. Takımda TFF'den lisansı çıkmış toplam 35 oyuncu bulunurken, bu oyuncuların yaş ortalaması da 26.3 oldu. Ayrıca Giresunspor'un piyasa değeri 27 milyon Euro oldu. Transfermarkt'a göre, yeşil-beyazlıların piyasa değeri en yüksek futbolcusu ise 6 milyon Euro ile Shapi Suleymanov oldu.

Giresunspor'u Süper Lig'e taşıyan futbolcuların birçoğuyla yollar ayrıldı. Bunlardan biri takım kaptanı Eren Tozlu ve bir diğeri ise Michal Jan Nalepa oldu. Özellikle bu iki futbolcunun Giresunspor'dan ayrılması taraftarlar arasında eleştirilere yol açtı.

Correa konusu çok konuşuldu

Giresunspor'da transfer dönemi çok hareketli geçti. Transfer görüşmeleri Giresunspor'un İstanbul'daki ofisinde yürütüldü. Anlaşma sağlanan oyuncuların sağlık kontrolleri yapılıp, sözleşmeler imzalandıktan sonra oyuncular Giresun'a getirildi. Bu süreçte büyük umutlarla transfer edilen Esat Mala, transfer edildiği Arnavutluk'un Partizani takımına kiralık olarak geri gönderildi. Yine ön anlaşma sağlanan Jorge Correa'nın da, tesislere koltuk değnekleriyle gelmesinin ardından bu transfer de iptal edildi.

Giresunspor'da gelenler-gidenler

Giresunspor'da gelenler listesinde Galatasaray'dan kiralık Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Trabzonspor'dan kiralık Flavio, Fousseni Diabate, Beşiktaş'tan Umut Nayir, Başakşehir'den Aziz Behich, Yeni Malatyaspor'dan Zeki Yavru, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore, Akhisarspor'dan Çekdar Orhan, Club Atletico Lanus'dan Alexis Perez, SK Dnipro-1'den Douglas Silva Bacelar, Sheffield Wednesday'dan Joey Pelupessy, Panathinaikos'tan Younousse Sankhare, Newcastle United'dan Joe Champness, FK Krasnodar'dan kiralık Shapi Suleymanov ve Al-Ettifaq takımından Souleymane Doukara yer aldı.

Gidenler listesinde ise; Tolgahan Acar, Sadi Karaduman, İshak Doğan, Kerem Kalafat, Anthony Uzodimma, Mehmet Taş, Michal Nalepa, Helder Tavares, Abdou Razack Traore, Levy Madinda, Caner Hüseyin Bağ, Marko Milinkovic, Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammed Himmet Ertürk, Eren Tozlu, Yasin Ozan ve Esat Mala bulunuyor.

GZT Giresunspor'un 2021-22 kadrosu

Süper Lig'in yeni takımı Girezunspor'un 2021-2022 sezonunda kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Alexis Rafael Perez Fontanilla, Alperen Aydın, Arda Kılıç, Atakan Doğanay Aygün, Aziz Eraltay, Cihat Topatan, Çekdar Orhan, Douglas Silva Bacelar, Emre Taşdemir, Erol Can Akdağ, Fatih Yılmaz, Flavio Medeiros da Silva, Fousseni Diabate, Furkan Kütük, Göktan Cörüt, Hamidou Traore, Hayrullah Bilazer, Hüsamettin Tut, Ibrahima Balde, Jeoy Mathijs Pelupessy, Joseph William Champness, Kıraç Baş, Magomed Shapi Suleymanov, Mamadou Diarra, Mehmet Doğaç Çifçi, Umut Nayir, Muhammed Kılıçaslan, Okan Kocuk, Onurcan Piri, Saruhan Bolat, Sergen Piçinciol, Sergio Antonio da Luz Junior, Souleymane Doukara, Younousse Sankhare ve Zeki Yavru. - GİRESUN

GZT Giresunspor'un transfer raporu

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Eren Tozlu, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor'un transfer raporu - Son Dakika Spor


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