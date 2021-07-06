GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalıştı.
İdman, küçük sahada çift kale maçla tamamlandı.
GZT Giresunspor'un Erzurum kampı, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: AA
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