Giresunspor zirveyi bırakmamak için mücadele ediyor - Son Dakika

Giresunspor zirveyi bırakmamak için mücadele ediyor

09.03.2021 16:19
Giresunspor zirveyi bırakmamak için mücadele ediyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, "Zirvede olmak zor bir şey ve orada kalabilmek daha da zordur.

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, "Zirvede olmak zor bir şey ve orada kalabilmek daha da zordur. Biz bunu yapabilmek için her türlü çabayı sarf ediyoruz." dedi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, iki maç kaybetmelerine rağmen lider durumda olduklarını söyledi.

Futbolda kaybetmenin normal sayılan sonuçlardan biri olduğunu ifade eden Karaahmet, Giresunspor'un maç kazanarak yoluna devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Karaahmet, alınan sonuçların her zaman, herkesin istediği gibi olmayabildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm takımlar iyiyi istiyor ama bu böyle olmayabilir. 9 hafta var ve 53 puanımız var. Bu tablo şu ana kadar kulübümüz açısından herhangi bir sezonda gerçekleşmiş bir şey değil. Zirvede olmak zor bir şey ve orada kalabilmek daha da zordur. Biz bunu yapabilmek için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bir galibiyetin her şeyi değiştireceğini, bu havayı dağıtacağını düşünüyorum. Bunu başarmak önemli. Oyuncuların üzerinde stres elbette ki var, futbolda olan şeyler. Giresunspor maç kaybetmeyecek mi? Tabii ki kaybedecek ama bu sonuçlara tepki vermeyi becerebilmeliyiz."

Kulübü devraldığında çok zor bir mali tablo ile karşılaştığını kaydeden Karaahmet, "Biz bu durumu düzelteceğiz dedik, önceliğimiz bu oldu. Tabii ki bunun yanında sportif başarı da yakalarsak bambaşka bir durum olur. Şu ana kadar geçmiş borçların bir kısmını ödeyerek buraya geldik, şu anki takımın borçlarını da ödüyoruz." diye konuştu.

Başkan Karaahmet, şu anda kulübün hiçbir geliri olmadığını belirterek, "Geçen seneki yönetim faktöring firmasından geliri çekip almış, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Altını çizerek söylüyorum federasyondan veya başka yerden en ufak gelir yok. Tüm kaynakları bitirilmiş bir kulüptü, o durumda aldık." ifadelerini kullandı.

En az bütçeli ve devre arasında transfer yapmayan bir takım olduklarını dile getiren Karaahmet, "Şu an zaten tahta kapalı. 'Göreve gelirken bu durumları bilmiyor muydun?' diye soruyorlar, evet bilmiyordum, bana söylenen rakam bunun yarısıydı." dedi.

"Takımı eleştirmeyin, o çocuklar elinden geleni yapmaya çalışıyor"

Karaahmet, "Giresunspor hiç maç kaybetmeyecek" gibi bir istek olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Eğer krizleri doğru yönetirsek başarılı olacağız. Bu tüm Giresun'un sınavı aslında. Benim futbol takımım çok karakterli, bazen istediğin sonuçları alamayabilirsiniz. Bunun sorumlusu benim, ne söyleyecekseniz bana söyleyebilirsiniz. Takımı eleştirmeyin, o çocuklar elinden geleni yapmaya çalışıyor. Futbolcular görevini yapıyorlar, bizleri onurlandırdılar, inşallah böyle de devam eder, ama sonuç ne olursa olsun sorumlu benim."

"Eren Tozlu bu takımın ağabeyi"

Futbolcuların üzerinde sosyal medya aracılığıyla farklı baskılar kurulduğunu ifade eden Karaahmet, bunun hiç de hoş bir durum olmadığını aktardı.

Karaahmet, takım kaptanı Eren Tozlu'ya yönelik bazı eleştiriler olduğunu belirterek, "Eren Tozlu'yu getirmek için uğraştım, onu ben getirdim, Süper Lig'de kalmak istiyordu. Eren elinden gelenin en iyisini yapıyor. Eren bizim takımımızın kaptanı, diğer futbolcular gibi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Eren Tozlu bu takımın ağabeyi ve bizim için değerli bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol Federasyonu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Eren Tozlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor zirveyi bırakmamak için mücadele ediyor - Son Dakika Spor


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