Son Dakika Haberleri: H.E.M. Suluhan Kervansarayı mağazası bayramda açık olacak
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H.E.M. Suluhan Kervansarayı mağazası bayramda açık olacak

1 saat önce

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi satış mağazaları, Ramazan Bayramı tatilinde hizmet vermeye devam edecek.

H.E.M. Suluhan Kervansarayı mağazası bayramda açık olacak, System.String[]
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi satış mağazaları, Ramazan Bayramı tatilinde hizmet vermeye devam edecek.
Merkezin Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde tarihi Suluhan Kervansarayı içinde bulunan satış mağazalarının açık tutulacağını söyledi.
Halkın rahatlıkla alışveriş yapmasına imkan sağlamak üzere bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini aktaran Kaplan, kök boyalı el dokuması kilimler, el dokuması ipek bürgüler, ipek şallar, yün battaniyelerin burada satışa sunulduğunu anlattı.
Kaplan, fiyatların çok uygun olduğunu da vurgulayarak, "Ayrıca gümüş işlemeleri de bulabilecekler. Satış mağazamız, bayram tatili süresinde halka hizmet vermek üzere açık kalacak. Böylece H.E.M'de ürettiğimiz ürünleri de tanıtma fırsatı bulacaklar." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:56 Kaynak: AA
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