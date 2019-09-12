Son Dakika Haberleri: Häfele konut ve iş yerlerinde 4.0 dönemini başlattı
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Häfele konut ve iş yerlerinde 4.0 dönemini başlattı

56 dakika önce

Mobilya ve yapı aksesuarları üreticisi Häfele, yeni satın almalarla mobilya ve kapı tasarımlarında geleceğin teknolojilerini yazmaya devam ediyor.

Häfele konut ve iş yerlerinde 4.0 dönemini başlattı, System.String[]

Mobilya ve yapı aksesuarları üreticisi Häfele, yeni satın almalarla mobilya ve kapı tasarımlarında geleceğin teknolojilerini yazmaya devam ediyor.

Murat Erat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:30 
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