Häfele konut ve iş yerlerinde 4.0 dönemini başlattı
56 dakika önce
Mobilya ve yapı aksesuarları üreticisi Häfele, yeni satın almalarla mobilya ve kapı tasarımlarında geleceğin teknolojilerini yazmaya devam ediyor.
Mobilya ve yapı aksesuarları üreticisi Häfele, yeni satın almalarla mobilya ve kapı tasarımlarında geleceğin teknolojilerini yazmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:30
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