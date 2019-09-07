Son Dakika Haberleri: H Grubu'nda hata yapan olmadı
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H Grubu'nda hata yapan olmadı

8 dakika önce

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda favori takımlar arasında gösterilen Türkiye, İzlanda ve Fransa, gruptaki maçlarını kazanarak puanlarını 12'ye çıkardı.

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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda favori takımlar arasında gösterilen Türkiye, İzlanda ve Fransa, gruptaki maçlarını kazanarak puanlarını 12'ye çıkardı. Türkiye, averajla 2. sırada yer aldı.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanan 3 maç sonucunda favori takımlar puan kaptırmadı. Son Dünya Şampiyonu Fransa, sahasında ağırladığı Arnavutluk karşısında 4-1 kazanmayı başarırken, İzlanda da Moldova karşısında hata yapmadı ve evinde 3-0'lık galibiyete uzanmayı başardı. Millilerimiz ise birçok fırsattan yararlanamadığı mücadelede Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve puanını 12'ye çıkardı. Bu sonuçlarla birlikte Fransa averajla grupta ilk sırayı alırken, A Milli Futbol Takımımız da 2. sırada yer aldı. İzlanda ise 3. sırada yer aldı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelelerde Milli Takımımız deplasmanda Moldova'yla, İzlanda deplasmanda Arnavutluk'la ve Fransa da sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

İzlanda, Türkiye, Avrupa, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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