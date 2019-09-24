H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı
1 saat önce
Koop-İş Sendikası ile H&M giyim mağazaları arasında, 1 Haziran 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Koop-İş Sendikası ile H&M giyim mağazaları arasında, 1 Haziran 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:55
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