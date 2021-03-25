H&M'nin, "Uygurları zorla çalıştırıldığı" gerekçesiyle Çin'den pamuk alımını durdurması ülkede boykot edildi - Son Dakika

H&M'nin, "Uygurları zorla çalıştırıldığı" gerekçesiyle Çin'den pamuk alımını durdurması ülkede boykot edildi

25.03.2021 12:57
H&M'nin,

Çin'de, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğunlukla bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle bölgeden pamuk alımına son verdiğini açıklayan İsveçli tekstil firması H&M boykot edildi.

Çin'de, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğunlukla bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle bölgeden pamuk alımına son verdiğini açıklayan İsveçli tekstil firması H&M boykot edildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) gençlik yapılanması olarak faaliyet gösteren ÇKP Gençlik Ligi, ülkenin sosyal medya platformu Veybo üzerinden yaptığı açıklamada, H&M'nin bir yandan Sincan pamuğunu boykot edip diğer yandan Çin'de para kazanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Gençlik Liginin açıklaması Veybo'da çok etkileşim alırken, aralarında Dianping.com'un da bulunduğu birçok e-ticaret mağazasından H&M'nin ürünleri kaldırıldı.

Global Times gazetesi de ülkenin akıllı telefon üreticileri Huawei, Xiaomi ve Vivo'nun H&M'nin aplikasyonlarını telefonlarından kaldırdığını, arama motoru Baidu'nun da arama sonuçları arasından H&M'yi çıkardığını duyurdu.

Bu arada ülkenin tanınmış şarkıcılarından Victorian Song takma adlı Song Çien ile Vang Yibo ve aktör Huang Şüen, İsveçli firmayla anlaşmalarına son verdiklerini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng yaptığı açıklamada, herhangi bir yabancı gücün, Sincan meselesine ve Çin'in iç işlerine müdahale etmesine, insan hakları konusunda Çinli yetkili ve mekanizmalara yaptırım uygulamasına karşı olduklarını bildirdi.

Gao, "Bazı şirketlerin, yalan bilgilerle sözde ticari politika yapmasına Çinli tüketiciler somut eylemlerle cevap verdi. İlgili şirketlerin piyasa kurallarına saygı duymasını, hatalarını düzeltmesini ve ticari meseleleri siyasileştirmemesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorla çalıştırma söyleminin "yalan ve Çin karşıtı bazı örgütler tarafından Pekin yönetimini karalamak için uydurulmuş bir söylem olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"Halkın kendi düşüncelerini söyleme özgürlüğü var." ifadesini kullanan Hua, Çin halkının "bir yandan Çin pilavını yiyip, diğer yandan Çin'in çömleğini kırma"ya yönelik hareketi kabul etmeyeceğini belirtti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Pekin, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel H&M'nin, 'Uygurları zorla çalıştırıldığı' gerekçesiyle Çin'den pamuk alımını durdurması ülkede boykot edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: H&M'nin, "Uygurları zorla çalıştırıldığı" gerekçesiyle Çin'den pamuk alımını durdurması ülkede boykot edildi - Son Dakika
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