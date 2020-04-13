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H&M Türkiye'den sağlık çalışanlarına temiz kıyafet desteği
21 dakika önce
H&M Türkiye, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 18 hastaneye tişört, çorap ve iç çamaşırdan oluşan 30 bin adet temiz kıyafet desteği sağladı.
H&M Türkiye, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 18 hastaneye tişört, çorap ve iç çamaşırdan oluşan 30 bin adet temiz kıyafet desteği sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:33
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