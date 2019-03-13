H. Turgut Uyar: "Anne Babamın Aşk Mektuplarını Yırtıp Çöpe Attım"

Turgut Uyar ve Tomris Uyar çiftinin tek çocuğu H. Turgut Uyar, Tuhaf Dergi Mart sayısında annesini ve babasını Tuhaf Dergi'den Işıl Cinmen'e anlattı.

Tomris Uyar ve Turgut Uyar arasındaki mektuplaşmaları yırttım. Yırtıp çöpe attım. Yüze yakın mektubu okumadan yırttım. Onların arasındaki özel bir şey beni hiç ilgilendirmez. Benim için yazılmamış bir şeyi okuyamam. Ayıp gelir. Utanırım. Okuyamam. Elbette yırtmadan içeriğini anlamak için kabaca baktım; özel olduğunu anladığım anda yırttım. Onlar aşk mektubuydu. İkisinin arasında kalması gerekirdi. Öyle de oldu. Onların da kararımı destekleyeceğine eminim. Tomris Uyar o mektupları sevgilisine yazarken bir gün başkaları tarafından okunacağını düşünerek yazmadı. Ben bile okumadım. Benim bile haddime değil. Yırtıp atmak çok da kolay olmadı. Yıllarca durdu. Bir akşam birkaç kadeh şarap içtim ve hepsini yırttım. Kararımdan pişman değilim. Başkalarının arasındaki özel şeye kulak kabartmak bana ayıp geliyor. Kendime göre doğru olanı yaptım.