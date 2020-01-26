H.Ü Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için ücretsiz ring seferleri başlıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin, günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne 21 körüklü, 5'i ücretsiz solo otobüs ile hizmet verdiği aktarılan açıklamada, otobüslerden indikten sonra konservatuvara kadar 1,5 kilometrelik yolu, müzik aletlerini taşıyarak yürümek zorunda kalan öğrencilerin yeni uygulama ile rahatlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün otobüslerinden birinin Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yararlanması için yarından itibaren ring seferlerine başlayacağı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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