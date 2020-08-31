H-ÜFE yıllık yüzde 13,65 aylık yüzde 4,76 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz ayında yıllık yüzde 13,65 aylık yüzde 4,76 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,07 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 18,97 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 18,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 14,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,42 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 15,26 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 2,15 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,15, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,76, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,49, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,38, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 10,46 artış gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 15,42 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,42, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 2,55 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 26,78, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 26,03, posta ve kurye hizmetleri yüzde 24,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 16,53 ile programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 16,53, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 5,70, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 2,70 azalış gerçekleşti. Buna karşılık konaklama hizmetleri yüzde 35,44, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 24,39, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL