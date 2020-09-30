H-ÜFE, yıllık yüzde 16,93 aylık yüzde 4,02 arttı - Son Dakika

H-ÜFE, yıllık yüzde 16,93 aylık yüzde 4,02 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 16,93 aylık yüzde 4,02 arttı.

H-ÜFE, yıllık yüzde 16,93 aylık yüzde 4,02 arttı, System.String[]

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 16,93 aylık yüzde 4,02 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,56 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 22,21 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 22,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,88, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 18,54 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 3,64 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,64, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,40, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,27, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,60 artış gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 4,56 ile gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 33,48, posta ve kurye hizmetleri yüzde 27,97, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 25,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 12,00 ile programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 12,00, bilgi hizmetlerinde yüzde 1,12, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 0,46 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,40, konaklama hizmetleri yüzde 13,39, seyahat acent - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi H-ÜFE, yıllık yüzde 16,93 aylık yüzde 4,02 arttı - Son Dakika Ekonomi

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