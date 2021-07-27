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Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir - Son Dakika

Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir

27.07.2021 22:20
Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir, System.String[]

Geçen sezon attığı gollerle Avrupa'yı sallayan Borussia Dortmund'un yıldız futbolcu Erling Haaland, transfer döneminde Chelsea'yle adının geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiliz devinin 175 milyon euroyu gözden çıkardığı iddialarına cevap veren Norveçli golcü, "Umarım Chelsea iddiaları sadece söylentidir. Bir insan için 175 milyon euro çok büyük bir para" dedi.

21 yaşındaki Erling Haaland kariyerinde çıktığı 153 maçta, 106 gol ve 28 asist üreterek inanılması güç bir başarıya imza attı. Transfer dönemi için dev kulüplerin radarına giren Borussia Dortmund'un yıldızı, Chelsea'nin kendisine ilgisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR İNSAN İÇİN 175 MİLYON EURO ÇOK BÜYÜK BİR PARA"

Sporx'in haberine göre; Dortmund'da kupa kazanmak istediğini kaydeden Norveçli yıldız, "Öncelikle Dortmund ile 3 yıl daha sözleşmem var. Burada geçirdiğim zamandan zevk alıyorum. Ancak kupalar almak da önemli, ben de bunu istiyorum." dedi. Chelsea'nın 175 milyon euroluk bir teklif hazırladığı konuşulan Haaland, "Umarım Chelsea iddiaları sadece söylentidir. Bir insan için 175 milyon euro çok büyük bir para." ifadelerini kullandı.

Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir

Borussia Dortmund, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir - Son Dakika Spor


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