Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir

21 yaşındaki Erling Haaland kariyerinde çıktığı 153 maçta, 106 gol ve 28 asist üreterek inanılması güç bir başarıya imza attı. Transfer dönemi için dev kulüplerin radarına giren Borussia Dortmund'un yıldızı, Chelsea'nin kendisine ilgisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR İNSAN İÇİN 175 MİLYON EURO ÇOK BÜYÜK BİR PARA"

Sporx'in haberine göre; Dortmund'da kupa kazanmak istediğini kaydeden Norveçli yıldız, "Öncelikle Dortmund ile 3 yıl daha sözleşmem var. Burada geçirdiğim zamandan zevk alıyorum. Ancak kupalar almak da önemli, ben de bunu istiyorum." dedi. Chelsea'nın 175 milyon euroluk bir teklif hazırladığı konuşulan Haaland, "Umarım Chelsea iddiaları sadece söylentidir. Bir insan için 175 milyon euro çok büyük bir para." ifadelerini kullandı.