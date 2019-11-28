Son Dakika Haberleri: Haaland durmuyor, Salzburg kazanıyor
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Haaland durmuyor, Salzburg kazanıyor

6 saat önce

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 43. dakikada Daka, 45. dakikada Minamino, 69'da Hee-Chan Hwang ve 87'de Haaland attı.

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Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 43. dakikada Daka, 45. dakikada Minamino, 69'da Hee-Chan Hwang ve 87'de Haaland attı.


Ev sahibi Genk'in tek golü ise 85. dakikada Samatta'dan geldi.


19 yaşındaki Erling Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atarken, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç futbolcu oldu.


Bu sonuçla birlikte Genk puanını 9'a yükseltti ve gruptan çıkma iddiasını son maça taşıdı. Genk ise 1 puanda kaldı.


Genk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:38 
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