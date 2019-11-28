Haaland durmuyor, Salzburg kazanıyor

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 43. dakikada Daka, 45. dakikada Minamino, 69'da Hee-Chan Hwang ve 87'de Haaland attı.



Ev sahibi Genk'in tek golü ise 85. dakikada Samatta'dan geldi.



19 yaşındaki Erling Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atarken, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste beş maçta gol atan en genç futbolcu oldu.



Bu sonuçla birlikte Genk puanını 9'a yükseltti ve gruptan çıkma iddiasını son maça taşıdı. Genk ise 1 puanda kaldı.



