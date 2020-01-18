Haaland girdi, maçı değiştirdi - Son Dakika
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Haaland girdi, maçı değiştirdi

6 saat önce

Borussia Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland, Augsburg maçında 56. dakikada oyuna dahil olduktan sonra hat-trick yaparak 3-1 geride olan takımına galibiyeti getirdi.

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Borussia Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland, Augsburg maçında 56. dakikada oyuna dahil olduktan sonra hat-trick yaparak 3-1 geride olan takımına galibiyeti getirdi.

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Augsburg'u yeni transfer Erling Haaland'ın yaptığı hat-trick ile 5-3 mağlup etti. Augsburg müsabakanın 55. dakikasına kadar bulduğu 3 gol ve yediği 1 golle maçı önde götürürken, 56. dakikada oyuna sarı-siyahlıların yeni transferi Erling Haaland dahil oldu. Haaland süre bulduğu 34 dakikada yaptığı 3 isabetli vuruşta 3 gol atarken, bir diğer genç isim Jadon Sancho'da 1 gol kaydetti. Yaptığı hat-trick ile maça damga vuran 19 yaşındaki futbolcu, Dortmundlu taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Borussia Dortmund, Augsburg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
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