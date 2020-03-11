Haaland, Hazard'ı solladı... - Son Dakika
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Haaland, Hazard'ı solladı...

6 saat önce

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında bu akşam taraftarsız PSG deplasmanına konuk oluyor.

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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçında bu akşam taraftarsız PSG deplasmanına konuk oluyor. Borussia Dortmund ilk maçı 2-1 kazanmanın avantajıyla konuk olacağı bu deplasmanda en büyük gol silahı yine Erling Haaland olacak. ilk maçta iki golü de genç golcüsünün ayağından bulan Dortmund tur için sahada.


Kuzeyin Kralı


Bu sene ortaya koyduğu üstün performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Erling Haaland, ocak transfer döneminde Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tutarak bu performansının karşılığını almıştı. Bu sene ilk kez Şampiyonlar Ligi organizasyonunda forma giyen Halland, sadece Salzburg'un Liverpool'a 0-2 kaybettiği maçta skor üretemedi. Bu organizasyon kapsamında oynadığı 7 maçta 10 gol atma başarısını gösteren Norveç'li futbolcu Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'ı da geride bıraktı. Hazard Şampiyonlar Ligi'nde 49 maça çıkıp yalnızca 8 gol üretebildi.

Borussia Dortmund, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:18 
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