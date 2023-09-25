Onu durdurmak neredeyse imkansız! Haaland, Premier Lig'de 11 takımı geride bıraktı - Son Dakika

Onu durdurmak neredeyse imkansız! Haaland, Premier Lig'de 11 takımı geride bıraktı

Son Güncelleme: 25.09.2023 19:17

Erling Haaland, Premier Lig'in ilk 6 haftasında 8 gol atarak tarihi bir istatistik elde etti. Norveçli golcü, bu performansıyla Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında olduğu toplam 11 takımı geride bıraktı.

İngiliz devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, ligin ilk 6 haftasında 8 gol attı. Norveçli golcü, bu rakamla aralarında Manchester United ve Chelsea'nin de olduğu toplam 11 takımı geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.

TEK BAŞINA 11 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

23 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 8 gol attı. Haaland, bu rakamla birlikte Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında bulunduğu 11 takımı gol sayısında geçti.

İşte Premier Lig'de 6 haftada Haaland'dan daha az gol atan takımlar;

71 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

İngiliz devine geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise İngiliz ekibinde 62 maçta 60 gol, 11 asistlik sergiledi.

Neler yapıyor neler! Haaland, 6 haftada 11 takımı geride bıraktı
Neler yapıyor neler! Haaland, 6 haftada 11 takımı geride bıraktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester City FC, Erling Haaland, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Onu durdurmak neredeyse imkansız! Haaland, Premier Lig'de 11 takımı geride bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Son Dakika: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonda DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı
20:08 Ajax-Feyenoord maçı kaldığı yerden seyircisiz devam edecek
20:00 Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlunun Kur'an-ı Kerim yakan kişiyi dövdüğü anları paylaştı: Davranışından gurur duyuyorum
19:54 Fransız vekilin Türkiye itirafı salonda şok etkisi yarattı: Erdoğan iki şeyden güç alıyor
19:49 Gebze Teknik Üniversitesi'nde terbiye eğitimi mi yapılıyor? İletişim Başkanlığı konuya açıklık getirdi
19:00 Onu durdurmak neredeyse imkansız! Haaland, Premier Lig'de 11 takımı geride bıraktı
18:54 Kosova'nın kuzeyindeki çatışmalar sona erdi: 5 kişi öldü, 6 Sırp gözaltında
18:35 TFF açıkladı! A Milli Takım'ın Letonya maçı Konya'da oynanacak
18:10 Ankara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama meydana geldi: 1 kişi yaşamını yitirdi
18:09 Son Dakika: Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 20:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Onu durdurmak neredeyse imkansız! Haaland, Premier Lig'de 11 takımı geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement