İngiliz devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, ligin ilk 6 haftasında 8 gol attı. Norveçli golcü, bu rakamla aralarında Manchester United ve Chelsea'nin de olduğu toplam 11 takımı geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.
23 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 8 gol attı. Haaland, bu rakamla birlikte Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında bulunduğu 11 takımı gol sayısında geçti.
İşte Premier Lig'de 6 haftada Haaland'dan daha az gol atan takımlar;
İngiliz devine geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise İngiliz ekibinde 62 maçta 60 gol, 11 asistlik sergiledi.
Son Dakika › Futbol › Onu durdurmak neredeyse imkansız! Haaland, Premier Lig'de 11 takımı geride bıraktı - Son Dakika