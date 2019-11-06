Haaland yine attı, Napoli puan kaptırdı!

Salzburg 11. dakikada Haaland'ın golüye öne geçti. Napoli, 44. dakikada Lozano ile skoru eşitledi. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Napoli ile Salzburg 1-1 berabere kaldı.



Bu sonuçla birlikte Napoli'nin puanı 8 oldu. Salzburg ise puanını 4'e yükseltti. Salzburg'un 19 yaşındaki santrforu Haland, gol sayısını 7'ye çıkararak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında en fazla gol atan futbolcu oldu.



Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 kez fileleri havalandırarak rekor kıran 19 yaşındaki Haland, gol sayısını 7'ye çıkardı ve ilk 4 karşılaşmanın rekorunu da ele geçirdi.



Norveçli milli santrfor ayrıca rekoru paylaştığı Raul Gonzalez (1995-1996 sezonu) ve Kylian Mbappe'yi (2016-2017) geçerek turnuva tarihinin bir sezonda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncusu oldu.