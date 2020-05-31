Haaland yoksa Sancho var! Dortmund'un Paderborn karşısında iddaa oranı...

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PADERBORN - DORTMUND



Salgın dönüşünü üst üste 3 beraberlikle yapan Paderborn'da tecrübeli ön libero Klaus Gjasula cezalı. Alman asıllı Arnavut oyuncu, bu sezon 25 Bundesliga maçında 15 kez sarı kart gördü!



99'lu stoper Luca Kilian da henüz iyileşmedi, TD Steffen Baumgart bir kez daha "Schonlau & Hünemeier" ikilisiyle maça çıkacak. Gjasula'nın yokluğunda Sebastian Vasiliadis'in yükü biraz artacak...



Dortmund ise hem Bayern'e yenilip zirve yarışında ağır yara aldı, hem de Erling Haaland'ı kaybetti.



Kritik maçın 72. dakikasında oyundan çıkan genç golcü Paderborn'a karşı riske edilmeyecek. 85'te kenara gelen Mahmoud Dahoud'un ise sezonu kapattığı açıklandı.



Haaland ile Dahoud dışında Dan-Axel Zagadou, Marco Reus ve Nico Schulz da kadroda olmayacak. Mats Hummels'in durumu ise maç saati netleşecek.



Dortmund deplasmandaki son 3 lig maçını kazanmayı başardı.



%44'lük Bayern yenilgisi ve Haaland'ın sakatlığıyla sarsılan Dortmund'un, kritik deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor.



Inter'in golcüsü Lautaro Martinez, Dortmund savunmasını perişan etmişti! Hatırlayalım...











