Haaluk Alıcık'tan Yenipazar ziyareti - Son Dakika

Haaluk Alıcık'tan Yenipazar ziyareti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Yenipazar ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Yenipazar ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretleri kapsamında Yenipazar'ı ziyaret etti. Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'e de misafir olan MHP'li Alıcık, sivil toplum örgütleri başkanlarını makamlarında ziyaret etti. Gününü Yenipazar'da geçiren MHP İl Başkanı Alıcık'a, MHP Yenipazar İlçe Başkanı Osman Bolatoğlu ve yönetimi eşlik etti. - AYDIN
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