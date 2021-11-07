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Haaretz: Hafter'in oğlu gizlice İsrail'e gelerek babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı - Son Dakika

Haaretz: Hafter'in oğlu gizlice İsrail'e gelerek babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı

07.11.2021 22:18
Haaretz: Hafter'in oğlu gizlice İsrail'e gelerek babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in Tel Aviv'e gizli bir ziyarette bulunduğu ve babasından, İsrailli yetkililere İsrail ile Libya arasında gelecekte diplomatik ilişkiler kurmayı amaçlayan bir mesaj ilettiği bildirildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in Tel Aviv'e gizli bir ziyarette bulunduğu ve babasından, İsrailli yetkililere İsrail ile Libya arasında gelecekte diplomatik ilişkiler kurmayı amaçlayan bir mesaj ilettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Saddam Hafter'in 1 Kasım'da İsrail'e geldiği ve babasının, Libya ile İsrail arasında gelecekte diplomatik ilişkiler kurulması karşılığında İsrail'den askeri ve siyasi yardım talep eden mesajını İsrailli yetkililere ilettiği belirtildi.

Haberde, oğul Hafter'in babasına yakın bir iş adamının özel uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına geldiğine dikkat çekilerek, Hafter'in Tel Aviv'de bir buçuk saat süren gizli ziyaretinde İsrailli güvenlik yetkilileriyle görüştüğü vurgulandı.

Saddam Hafter'in görüşmesine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen haberde, söz konusu ziyaretin Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimiyle bağlantılı olabileceğine işaret edildi.

Haberde, Halife Hafter'in daha önce de farklı ülkelerde İsrail dış istihbarat servisi Mossad yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yaptığı hatırlatıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın muhabiri Itay Blumental, 1 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafter'e yakınlığıyla bilinen ve adını vermediği bir iş adamına ait özel uçağın Tel Aviv'e ineceğini belirtmişti.

Tel Aviv, Haaretz, İsrail, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haaretz: Hafter'in oğlu gizlice İsrail'e gelerek babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı - Son Dakika


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