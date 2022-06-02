Haaretz: Yahudi yerleşimcilerin provokatif yürüyüşünde sadece iki İsrailli gözaltına alındı

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenledikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" sırasında Filistinlilere ve mülklerine yönelik onlarca saldırıya rağmen İsrail polisinin sadece 2 Yahudi'yi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Yahudi yerleşimcilerin provokatif bayrak yürüyüşünü gerçekleştirdikleri pazar günü gözaltına alınan yaklaşık 60 kişiden neredeyse tamamının Filistinliler olduğunu aktardı.

Gazetenin haberine göre, bazı fanatik Yahudi grupların Doğu Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine saldırdığı onlarca olayda İsrail polisi sadece 2 Yahudi'yi gözaltına aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Arapça servisi muhabiri İyad Harab'ın yürüyüşü takip ettikten sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ne giderken yerleşimci bir grubun göz yaşartıcı sprey ve sopalı saldırısına uğradığı, darbedildiği ve telefonunun çalındığı aktarıldı. Polisin, Doğu Kudüs'te gerçekleşen onlarca benzer duruma rağmen sadece bu olaya karışan 20'li yaşlarında iki İsrailli yerleşimciyi gözaltına aldığı paylaşıldı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla 29 Mayıs Pazar günü provokatif "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirmişti.

On binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yürümüştü.

Yürüyüş günü ve akşamında, Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ve diğer mahallelerinde, Filistinlilere, arabalarına ve evlerine saldırmıştı. Yerleşimciler, "Araplara ölüm", "Eviniz yıkılsın" ifadeleriyle İbranice ırkçı ve provokatif sloganlar atmıştı.

Yürüyüş sırasında, genç bir yerleşimcinin Filistinli bir gazetecinin telefonunu elinden çekerek çaldığı, sosyal medyaya yansımıştı.

Eski Şehir bölgesinde de fanatik Yahudilerin Filistinli yaşlı bir kadını tekmeleyerek yüzüne biber gazı sıktığı görüntüler tepki çekmişti. Aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşün tamamlanmasının ardından gruplar halinde Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı mahallelerde taş ve sopalarla araçlara ve evlere saldırdığı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir çevresinde yolları barikatla kapatan İsrail polisi, Filistinlilere gün boyunca müdahale etmişti. Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayraklarıyla yerleşimcilerin yürüyüşünü protesto etmek isteyen Filistinli gruplara, İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz, cop, atlı birliklerle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 79 Filistinlinin yaralandığını, biri gerçek mermiyle olmak üzere 28 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

İsrail polisinin, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı çoğunlukla "kayıtsız kaldığı" kameralara yansımıştı.