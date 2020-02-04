"HAB'a 120 şirket başvurdu" - Son Dakika
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"HAB'a 120 şirket başvurdu"

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) faaliyet göstermek üzere yaklaşık 120 şirketin başvurduğunu belirterek, "Burası, Türkiye'nin havacılık ve uzay anlamında, kalbinin atacağı bir nokta olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) faaliyet göstermek üzere yaklaşık 120 şirketin başvurduğunu belirterek, "Burası, Türkiye'nin havacılık ve uzay anlamında, kalbinin atacağı bir nokta olacak." dedi.

Demir, HAB'da incelemelerde bulunarak, inşası devam eden tesisleri ziyaret etti.

Söz konusu bölgede çalışmalara hız verdiklerinin altını çizen Demir, HAB'ın 7,2 milyon metrekarelik alana yayılmasını planladıklarını söyledi.

Demir, HAB'a yaklaşık 120 şirketin başvurduğuna işaret ederek, "Firmalarımız birer ikişer faaliyete başladı, bazıları tesislerini kurdu. Nihai noktaya ulaştığımızda 20 binin üzerinde istihdam planlıyoruz. Havacılık ve uzay alanında bir ihtisas organize sanayi bölgesi olmasının yanı sıra burada bir ekosistem oluşacak. Burası, Türkiye'nin havacılık ve uzay anlamında, kalbinin atacağı bir nokta olacak." değerlendirmesinde bulundu.

HAB'da bir teknoparkın da bulunduğuna dikkati çeken Demir, modern üretim tekniklerinin sunulacağı bölgenin, bilimin ve teknolojinin merkezi olacağını aktardı.

Demir, HAB'ın alt yapısının 2022'nin sonuna doğru bitirmeyi planladıklarını vurgulayarak, bölgede faaliyet gösteren bir firmanın ihracata başladığını da sözlerine ekledi.

HAB'a 120 şirket başvurdu

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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