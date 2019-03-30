Son Dakika Haberleri: "HAB'da Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetler olacak"

"HAB'da Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetler olacak"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp fabrikası tarihi bir rol üstlendi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp fabrikası tarihi bir rol üstlendi" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:02 

İsmail Demir, Ankara, Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
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