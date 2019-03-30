"HAB'da Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetler olacak"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp fabrikası tarihi bir rol üstlendi" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, "Ankara
Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp fabrikası tarihi bir rol üstlendi" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:02
Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı
Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor
Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
Kocası ve Arkadaşlarının Zorla Dans Ettirmek İstedikleri Kadın Demir Çubukla İşkence Gördü