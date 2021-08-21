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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Tek bir gülüş hayatımı değiştirdi - Son Dakika

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Tek bir gülüş hayatımı değiştirdi

21.08.2021 08:31
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Tek bir gülüş hayatımı değiştirdi, System.String[]

ÜNLÜ oyuncu Tuncay Akça, anılarını kaleme aldığı "Bir Gülücük Hikayesi" kitabını yayınladı.

ÜNLÜ oyuncu Tuncay Akça, anılarını kaleme aldığı "Bir Gülücük Hikayesi" kitabını yayınladı. "Hababam Sınıfı"ndaki 'Bacaksız' rolü ve gülüşüyle hafızalara kazınan oyuncu, Yeşilçam'a ilk olarak ayakkabı boyacısı olarak gidiyor. Tek bir gülüşün hayatını değiştirdiğini söyleyen Akça, yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini keşfediş hikayesini kitapta şöyle anlatıyor: "Ertem Eğilmez, kameranın arkasında Adile Naşit'e bir sahneyi anlatıyordu. Ama müstehcen bir şekilde... Anlatırken, ben bir kahkaha attım. O küfrünü daha önce duymadığım için bana çok komik gelmişti. Bir başladım mı üç dakika filan gülüyordum. O sırada Ertem Eğilmez 'stop' deyip bana şöyle bir baktı. Oradan kaçıp saklandım. Ertem Abi, yanına çağırdı, 'Ayıp değil mi, iş yapıyoruz niye gülüyorsun?' dedi. Fakat o gülüşüm Ertem Eğilmez'in hoşuna gitmiş. Böyle bir tarafı varmış, insanı keşfedermiş.

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Tek bir gülüş hayatımı değiştirdi

"Hababam Sınıfı" filminde Tuncay Akça, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'ın karşısına geçip güldüğü sahne için 60 lira ücret aldığını söylüyor.

İLK ROLÜ HABABAM SINIFI'NDA

Bir gün Ertem Abi 'Yarın okul kıyafetlerini çıkarmadan sete gel' dedi. Okul sonrası büyük bir heyecanla sete gittim. Ertem Abi, 'Geç şunların önünden ve gül' dedi. Sahne gereği Hababam'ın öğrencileri Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ceza almışlar ve bahçede tek ayak üzerinde dizilmişlerdi. Başladım kahkaha atarak yürümeye. Kolay mı, dönemin en önemli yönetmenlerinden birisi sadece bir kez duyduğu kahkahamla bana filminde yer veriyordu."

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Tek bir gülüş hayatımı değiştirdi

Adile Naşit kamera arkasında da anaçtı

Şener Şen: Şener Şen oynayacağı rolü bir iki ay önceden gider etüt ederdi. Kasap rolündeyse kasabın eti nasıl doğrayıp nasıl kıyma çektiğini ayrıntısına kadar gözlemlerdi. Bunu da filmde başarıyla uygulardı.

Adile Naşit: "Hababam Sınıfı"nda nasıl oradaki öğrencilere annelik yaptıysa kamera arkasında da o anaç ve sıcakkanlı tavrını sürdürüyordu.

Münir Özkul: "Hababam Sınıfı"ndaki idealist ve iyi yürekli öğretmeni canlandırması onun için hiç zor değildi. Çünkü o gerçekten öyleydi.

Halit Akçatepe: Muzip halleri, işini severek yapması, iyi yürekliliğiyle çok örnek bir insandı.

Tarık Akan: Benim için de idoldü. Yüzünden daha da güzel bir kalbe sahipti.

Kemal Sunal: Atatürk sevgisi kimseyle kıyas götürmezdi. Doğum tarihi olan 10 Kasım'ı "Atam'ın öldüğü gün doğum günü kutlamam" diyerek 11 Kasım olarak değiştirmişti.

Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Tek bir gülüş hayatımı değiştirdi

Hababam Sınıfı, Halit Akçatepe, Ertem Eğilmez, Adile Naşit, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça: Tek bir gülüş hayatımı değiştirdi - Son Dakika Magazin


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