Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret suçundan beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret suçundan beraat etti - Son Dakika

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret suçundan beraat etti

6 saat önce

HABABAM Sınıfı'nda Hayta İsmail ismiyle bilinen Ahmet Arıman'ın, gazeteci Mevlüt Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret suçundan beraat etti, System.String[]
HABABAM Sınıfı'nda Hayta İsmail ismiyle bilinen Ahmet Arıman'ın, gazeteci Mevlüt Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Ahmet Arıman "Hakaret" suçundan beraat etti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Arıman geldi. Müşteki Mevlüt Yüksel ve avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Ahmet Arıman, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatini talep ettiğini söyledi. Duruşmada, sanığın savunmasını tamamlanmasının ardından söz alan müşteki Mevlüt Yüksel ile avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, her ne kadar sanığın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılama yapılmışsa da müşteki Mevlüt Yüksel'in gece 01.00'den sonra yaptığı aramada, sanığın kendisine yapılan haksızlığa tepki olarak söz konusu sözleri söylediğinin anlaşıldığı belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
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Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret davasından beraat etti
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