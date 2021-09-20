Üye Girişi
Hababam Sınıfı'nın usta yönetmeni: Ertem Eğilmez - Son Dakika

Hababam Sınıfı'nın usta yönetmeni: Ertem Eğilmez

20.09.2021 11:00
Hababam Sınıfı'nın usta yönetmeni: Ertem Eğilmez, System.String[]

Yeşilçam'ın çok izlenen filmlerine imza atan yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez, vefatının 32. yılında anılıyor.

Yeşilçam'ın çok izlenen filmlerine imza atan yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez, vefatının 32. yılında anılıyor.

Aslen Konyalı olan Ertem Eğilmez, doktor olan babasının görev yaptığı Trabzon'da 18 Şubat 1929'da dünyaya geldi. Çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli illerinde geçen ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Eğilmez, tıp fakültesinden ayrılarak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti.

Üniversite ikinci sınıftayken 1947'de Ümran hanımla evlenen Eğilmez, babasından aldığı parayla bir süre bakkal dükkanı işletti ancak iflas etti. Askerden geldikten sonra Arif Bolat kitabevinde çalışan Eğilmez, 1954'te yazar ve yayıncı Refik Erduran ile Çağlayan Yayınevi'ni kurdu.

Erduran yaptığı bir açıklamada, Eğilmez ile tanışmasını, "Ertem Eğilmez ile aynı çadırdaydık. İlginç, konuşkan, enerjik bir gençti. Üniversite mezunu olduğu halde bakkal dükkanı açtığını, ileride de kendisini saracak her şeyi yapabileceğini söylüyor, kahkahalar atıyordu. Hoşuma gitti yaklaşımı" ifadelerini kullanmıştı.

Nahit Ataman ile Arzu Filmi kurdu

Haldun Sel ve Refik Erduran ile "Tef" adlı mizah dergisini çıkaran ve cep kitapları yayımlamaya başlayan usta sinemacı, 1961'de "Efe" adlı şirketiyle sinema dünyasına adım attı.

Aynı yıl "Yaman Gazeteci" adlı filmle yapımcılığa adım atan Eğilmez, 1964'te Nahit Ataman ile "Arzu Film"i kurdu.

Osman Seden'den Öztürk Serengil'i bir filmde oynatmak için izin isteyen Eğilmez, o günleri şöyle anlatmaktadır:

"Bir gün Osman Seden'e gittim. Sizden Öztürk Serengil'i istiyorum, dedim. Osman Bey ile merhabamız da çok az. Düşün bendeki yüzsüzlüğü. Adamın star yapmak için yetiştirdiği oyuncuyu istiyorum. Ama Osman Bey o kadar zarif bir adam ki, 'Başkası istese Öztürk'ü, kovardım ama sana hayır diyemem ki.' demesin mi. Yani bir anlamda Arzu Film'in manevi kurucusu Osman Seden'dir. Öztürk Serengil'i vermeseydi ben nasıl cesaret edip de film çekecektim?"

İlk olarak "Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi" filminde yönetmenlik yapan Eğilmez, yaşamı boyunca çok sayıda komedi filmini Yeşilçam sinemasında izleyiciyle buluşturdu.

Meşhur romanları sinemaya uyarladı

"Senede Bir Gün", "Nilgün", "İngiliz Kemal" ve "Küçük Hanımefendi" romanlarını sinemaya uyarlayan usta yönetmen, Türkan Şoray, Selda Alkor, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit gibi zamanının tanınan oyuncularının rol aldığı aşk filmlerini yönetti.

Ertem Eğilmez'in "Bir Millet Uyanıyor" filmi 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "En İyi Tarihsel Film" ödülü aldı. "Kalbimin Efendisi" filmiyle 1970'te "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Eğilmez, "Sev Kardeşim" ile 1972'de Antalya'da "En İyi 2. Film" Ödülünü kazandı.

Güldürü filmlerinde toplumsal eleştiriye yer veren ve hikayelerini komedi unsurlarına ağırlık vererek anlatmayı tercih eden Eğilmez, çektiği filmlerde popüler şarkıları sıklıkla kullandı.

Yönetmen Eğilmez'in 1973'te vizyona giren "Canım Kardeşim" filmi istenilen başarıyı yakalayamadı ve Arzu Film'i zorlayacak kadar ticari başarısızlık yaşadı. Yönetmen Yavuz Turgul, bir söyleşide o yıllara ilişkin şunları söyledi:

"O dönem Ertem Eğilmez ile Canım Kardeşim diye bir filmde çalıştık. Ertem Eğilmez batıyordu az daha o filmle. Arzu Film'in sanat filmine imrenip 'Hadi biz de onlar gibi olacağız.' diyerek yaptığı bir film olarak tektir o. Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kıral 3 kişi arasında geçiyordu. Hiç unutmuyorum, Nahit Bey vardı, Ertem Bey'in ortağı, senaryoyu anlatırken dedi ki, 'Ya şu filmin içine bir kız koysak.' Ertem Eğilmez 'Hayır, katiyen, filmime kimseyi dokundurtmam.' diye kızdı ve Ertem ağabeyin filmografisi içinde yaptığı en iyi filmi o. Bu en iyi film, az daha onu batırıyordu"

Hababam serisine 1975'te başladı

Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı Hababam Sınıfı romanını 1975'te sinemaya uyarlayan Eğilmez, serinin devamı olarak 1976'da "Hababam Sınıfı Uyanıyor", 1977'de "Hababam Sınıfı Tatilde", 1981'de "Hababam Sınıfı Güle Güle"nin yönetmenliğini yaptı.

Bir süre sinemadan uzak kalan usta yönetmen, 1980'de "Banker Bilo", 1984'te "Namuslu", 1989'da ise "Arabesk" filminde toplumsal sorunları mizahla ele aldı.

Yeşilçam'da 44 filmin yönetmenliğini üstlenen, 5 senaryo yazan ve 97 filmin yapımcılığını yapan Eğilmez, 21 Eylül 1989'da İstanbul'da vefat etti.

"Ölmeyen Aşk", "Boş Çerçeve", "Mavi Boncuk", "Salako" ve "Milyarder" adlı filmlerin senaryosunu kaleme alan Eğilmez, "Bir Millet Uyanıyor", "Yaşlı Gözler", "İngiliz Kemal", "Sevemez Kimse Seni", "Küçük Hanımefendi", "Kalbimin Efendisi", "Senede Bir Gün", "Son Hıçkırık", "Beyoğlu Güzeli", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Oh Olsun", Yalancı Yarim, "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner", "Mavi Boncuk", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Gülen Gözler", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Banker Bilo", "Namuslu", "Aşık Oldum" ve "Arabesk" adlı yapımlara da yönetmen olarak imza attı.

Hababam Sınıfı, Ertem Eğilmez, Yeşilçam, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hababam Sınıfı'nın usta yönetmeni: Ertem Eğilmez - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı 12:15 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi 11:49 Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk 11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak 11:26 TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor 11:21 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı 10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı

Son Dakika Haberleri
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
11:04 2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor
Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu         
12:20
Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar         
12:08
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış         
11:38
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:36:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hababam Sınıfı'nın usta yönetmeni: Ertem Eğilmez - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement