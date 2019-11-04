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Hababam Sınıfı oyuncuları Antalya'da

7 saat önce

Antalya'da Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan oyuncular düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.

Hababam Sınıfı oyuncuları Antalya'da, System.String[]

Antalya'da Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan oyuncular düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.

Filmin oyuncuları "Hababam Antalya'da" etkinliği kapsamında Serik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir), Bülent Onaran, Gazanfer Şener (Kikirik), Eyüp Güçmen, Dilaver Gür, Cafer Dere, Ümit Doğru, Yılmaz Ergün Kaya, Mustafa Ergün Sözen (Boncuk), Cengiz Nezir (Bozum Cahit), Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Mehmet Çatay, Fazıl Ender Uzun, Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Tuncay Akça (Bacaksız) ve Teoman Ayık filmlerindeki anılarını öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan öğrencilerini öğrencilerle buluşturarak farklı ve özel duygular yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmasının ardından oyuncuları öğrencilerle tanıştıran Başkan Tütüncü, Hababam Sınıfı filmi oyuncuları ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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