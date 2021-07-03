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Hababam Sınıfı oyuncuları Antalyalılarla buluştu - Son Dakika

Hababam Sınıfı oyuncuları Antalyalılarla buluştu

03.07.2021 00:58
Hababam Sınıfı oyuncuları Antalyalılarla buluştu, System.String[]

"Hababam Sınıfı" filminin oyuncuları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sahilde Sinema Var" etkinliğinin konuğu oldu.

"Hababam Sınıfı" filminin oyuncuları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sahilde Sinema Var" etkinliğinin konuğu oldu. Film gösteriminden önce söyleşiye katılan oyuncular, film setindeki anılarını anlattı.

Türk Sineması'nın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sahilde Sinema Var etkinliği kapsamında sinemaseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleşen film gösteriminden önce Hababam Sınıfı oyuncuları ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye filmin efsane oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Gazanfer Şener, Necati Demirel, Mehmet Çatay, Ahmet Arıman, Ümit Doğru, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Teoman Ayık, Dilaver Gür ve Cafer Dere katıldı.

Film gösterimine ve söyleşiye Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında İnek Şaban'dan Damat Ferit'e, Mahmut Hoca'dan Hafize Ana'ya, Güdük Necmi'den Badi Ekrem'e Hababam Sınıfı karakterlerinin maketleri de yer aldı. Filmi izlemeye gelenler maketlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Söyleşide Hababam Sınıfı filminin kadrosuna nasıl dahil olduklarını, film çekiminde yaşadıkları ilginç hikayeleri ve anılarını anlatan oyuncular, izleyicilerin sorularını da cevapladı.

"Hala ilk günkü gibi izleniyor"

Ercan Gezmiş, Sahilde Sinema Var etkinliği sayesinde seyircilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 1 Nisan 1975'te vizyona giren Hababam Sınıfı'nın 46. yılında olduğunu kaydeden Gezmiş, "Hababam Sınıfı'nın hala ilk günkü gibi izleniyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu kadro ile tüm Türkiye'yi geziyor, söyleşiler yapıyoruz. Bize her zaman filmin tılsımını soruyorlar. Bunu bizler de bilmiyoruz. Bizleri Ertem Eğilmez 15-16 yaşlarındayken bir araya getirerek, Münir Özkul, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi dev isimlerle tanıştırdı. Onlar bizlere abi, abla, kardeş oldu. Belki de filmin tılsımı budur" dedi.

Ahmet Arıman, müzisyen olarak bir turnede Münir Özkul'a eşlik ettiğini anlatarak, "Turne bitti. Hababam Sınıfı için tipler aranıyordu, beni çağırdılar. Yönetmen Ertem Eğilmez beni görünce 'Sen benim Hayta İsmailimsin. Yıllar sonra bunun gururunu yaşayacaksın' dedi. Şimdi ne demek istediğini çok daha iyi anlıyorum" diye konuştu.

"Her şey bir kahkaha ile başladı"

Hababam Sınıfı'na başlayışının bir tesadüf olduğunu dile getiren Tuncay Akça ise, ayakkabı boyadığı film setinde Adile Naşit'in bir sahnesinde attığı kahkaha ile sinemaya adım attığını anlattı. Akça, "Kahkahamı duyan filmin yönetmeni Ertem Eğilmez, 'Sen yarın çantanı, üniformanı al gel' dedi. Ertesi gün sete gittiğimde itfaiye oyuncuları ıslatmıştı. Ben de elimde çantam karşılarına geçip güldüm. Bir gülme ile Ertem Eğilmez sinemaya beni kazandırdı. 120 filmde oynadım. Senaryoda, kitapta böyle bir hikaye yoktu. O hikaye sette doğdu" diye konuştu.

"En büyük mirasım"

Gazete ilanıyla yapılan seçmeler sonucu kadroya dahil olduğunu belirten Dilaver Gür de Hababam Sınıfı'nın çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu ifade ederek, "Dedem, babam, çocuklarım izledi beni bu filmde. Şimdi de torunlarım izliyor. Hala ilk günkü lezzetiyle izleniyor" dedi.

Filme gazete ilanıyla dahil olduğunu söyleyen Cengiz Nezir, filmde oynadığı için kendisini Türkiye'nin en şanslı insanlarından biri hissettiğini ifade etti. Teoman Ayık da filmin müziğine vurgu yaparak, "Melih Kibar öyle bir müzik yaptı ki. Müzik hızlı çaldığında herkes gülüyor, yavaşladığında herkes hüzünleniyor" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ve Başkan Danışmanı Önder Bilgin oyunculara plaket verdi. Oyuncular da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne imzalı film afişi hediye etti. Ardından oyuncular, Hababam Sınıfı filmini Antalyalılarla birlikte izledi. - ANTALYA

Büyükşehir Belediyesi, Hababam Sınıfı, Antalya, Sinema, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hababam Sınıfı oyuncuları Antalyalılarla buluştu - Son Dakika Magazin


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