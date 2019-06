Hababam Sınıfı oyuncuları Mersinliler ile buluştu

Türk sinema tarihinin unutulmaz seri filmi Hababam Sınıfı'nın efsane oyuncuları, Mersin Büyükşehir Belediyesi 'nin organizasyonu ile Mersinlilerle buluştu. İki gündür Mersin'de olan oyuncular, söyleşide sevenlerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Türkiye 'de, konusu ve oyuncularıyla bir döneme damga vuran, günümüzde bile hala büyük bir keyifle izlenen, Ertem Eğilmez 'in unutulmaz seri filmi Hababam Sınıfı'nın oyuncuları Mersin'e geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile iki gündür Mersin'de çeşitli platformlarda vatandaşlarla bir araya gelen oyuncular, 7'den 70'e herkes tarafından sevgiyle karşılandı. Dün Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde Mersinlilerle buluşan oyuncular, bugün de Kongre ve Sergi Sarayı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan oyunculardan Gazanfer Şener, filmde çeşitli sahnelerde yer aldığını belirterek, "Akılda kalanlardan bir tanesi Hababam Sınıfı sigara içerken tuvalette, kikirik olarak gelip, Mahmut Hoca geliyor, sigaralarınızı atın diyordum. Birde bir filmin en son cümlesi benim ağzımdan dökülüyor. Mahmut Hocayı hastanede yatarken koluna girip, pencerenin kenarına getiriyoruz ve orada Mahmut Hoca 'bunlar kim' diye sorduğunda 'gelecekteki talebeleriniz' diyorum. Buradaki ağırlamadan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.Cengiz Nezir ise Mersin'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Filmlerde beni hatırlayabileceğiniz bir filmde bilgi yarışmasında tavan arasında telsizden cevapları söylüyordum onu hatırlayabilirsiniz. Bir de Cumhuriyeti sevmeyen bir hocamızı Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini bilmiyormuş gibi davranıp, onu aldatan öğrenci olarak anımsayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Mehmet Çatay da ilk 3 filmde rol aldığını kaydederek, "Benim en çok bilinen rolüm bir ağacın altında Tarık Akan Kemal Sunal ve Halit Akçatepe sigaran var mı diyorlar, ben de var diyorum. Sigaran varsa o zaman çakmağında var diyorlar, ben de var diyorum. Hem sigaramı alıyorlar, hem beni dövüyorlar" şeklinde konuştu.Dilaver Gür ise filmi çevireli 44 yıl olduğunu ancak Hababam Sınıfı ile olan beraberliklerinin ilk gündeki gibi güçlü, sevginin, saygının aynen devam ettiğini söyledi.Ercan Gezmiş de filmde 'postal Rıza' rolüyle görev yaptığını vurgulayarak, "44 sene önce bu arkadaşlarımızla bir filmde birlikte olduk ve 44 senedir böyle bir muhteşem aileye sahibiz. Ben hayatımın en büyük onurunu Hababam Sınıfı filmlerinin oyuncusu olmakla taşıyorum. Gittiğimiz her yerde sizler kadar bizlere sıcak bakıyorlar, sizler kadar içten alkışlıyorlar. Biz de bunlara layık olmaya çalışıyoruz. 2 gündür Mersin'deyiz. Bizi ağırlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Veysel Efendi kapıyı kapattıysa, eksilmeden tekrar birlikte olmak istiyoruz" diye konuştu.Bülent İğdiroğlu ise filmde 'Kalem Şakir' rolüyle oynadığını kaydederek, "Ben 3 filmde oynadım. Filmlerde en şanssızlardan bir tanesi bendim. Çünkü Tarık Akan hep yanındaydı benim. O kitap gibi adam yanındaydı. Maalesef onun gölgesinde kaldım" dedi.Faruk Şavlı da 17 yıldır Mersin'de yaşadığını ve burada saha komiserliği yaptığını dile getirdi. Yılmaz Kaya ise Hababam Sınıfı'nda birçok usta sanatçıyla oynamaktan gurur duyduğunu ifade etti. Zaman zaman böyle etkinliklere gittiğine dikkat çeken Kaya, "Yine bir gün Hava Harp Okulu mezuniyet törenine davet edilmiştik. Orada komutan bize şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben film seyrederken çocuklarım aynı filmi seyretmiyor, aynı filmlerden zevk almıyor ama sizin filmleriniz çıktığı zaman her nesil sıkılmadan film izleyebiliyoruz. Filmin zaten mesajı da şuydu. Filmde oynayanlar başarısız olan çocuklar değil ailelerdi aslında. Filmde zengin ailelerin çocuklarıyız, bizi özel okula atmışlardı ama hiç ilgilenmiyorlardı. Bu bir mesajdı. Tembel çocuk yok, tembel aile var. Güldürürken, düşündüren filmlerdi" ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından oyuncular, sevenlerinden gelen soruları yanıtladılar. - MERSİN