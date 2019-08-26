"Hababam Sınıfı" oyuncusu Faruk Şavlı son yolculuğuna uğurlandı

Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Savlı, memleketi Burdur' da son yolculuğuna uğurlandı.



Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi Mersin'deki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi. Yaklaşık 17 yıldır Mersin'de yaşayan ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Mersin Şubesi'ne bağlı olarak saha komiserliği görevini yürüten Şavlı'nın cenaze törenine, eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Hababam Sınıfı Bacaksız Lakaplı Tuncay Erçe, Burdur Saha Komiserler Derneği üyeleri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tören sırasında oğulları Gökhan ve Gürhan Şavlı, üzerinde Türk bayrağı ve Beşiktaş formasının bulunduğu babalarının tabutu başından bir an bile ayrılmazken, Şavlı'nın cenazesi Burdur Merkez Ulucami'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi.



'Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız' lakaplı oyuncusu Tuncay Erçe, "Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Hababam sınıfı teker teker yaprak dökümü gibi gidiyor. Hababam Sınıfından birkaç kişi kaldı. Söylenecek bir şey yok. En son söz musalla taşı" dedi. - BURDUR