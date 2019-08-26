Son Dakika Haberleri: Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı son yolculuğuna uğurlandı
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Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncularından Faruk Şavlı, memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncularından Faruk Şavlı, memleketi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şavlı'nın, üzerine Beşiktaş forması ve Türk bayrağı konulan tabutu törenin düzenleneceği Ulu Cami'ye getirildi.

Cenaze törenine Şavlı'nın eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürkan Şavlı ile Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şavlı'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazından önce Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, 44 yıldır sinemanın içinde olduğunu ve Hababam Sınıfı oyuncularıyla zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi.

Faruk Şavlı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Akça, "Söylenecek son söz, musalla taşı. 'Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır' diye söyleniyor ya, ölümü tadan bir abimiz var. Böyle yavaş yavaş yaprak dökümü devam ediyor." dedi.

Akça, Hababam Sınıfı'nın öğrencilerinin de teker teker aralarından ayrılmaya başladığını kaydetti.

Cenaze törenine Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu da katıldı.

Burdur, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:33 Kaynak: AA
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