Hababam Sınıfı Yine Gazete İlanıyla Seçildi

Türk sinemasının kült filmi, Mahmut Hoca'lı, İnek Şaban'lı, Damat Ferit'li ve tabi ki Hafize Ana'lı 'Hababam Sınıfı' filminin oyuncu seçmeleri için gazeteye ilan verilmişti. Efsane yönetmen Ertem Eğilmez, öğrencilerden Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dışındaki tüm oyuncuları bu ilan üzerine başvuranlar arasından seçmişti.

Hababam Sınıfı ruhunu ve kardeşliğini 2019'da yepyeni öğrenciler ve öğretmen kadrosuyla yaşatacak olan 'Hababam Sınıfı Yeniden' ekibi de aynı yöntemi uyguladı.

BİNLERCE BAŞVURU YAPILDI!

Yapılan başvurular binleri aştı! Titizlikle yapılan elemeler sonrasında oyunculardan 98 kişi deneme çekimine çağırıldı. Yoğun bir çalışma sonucu 69 kişi görüşmeye alındı. Gece gündüz süren çalışmalar sonunda 12 kişi rol almaya hak kazandı.

Filmin yönetmen koltuğunda son dönemin dikkat çeken ismi Doğa Can Anafarta oturuyor. Yapımcılığını HANN'ın üstlendiği 'Hababam Sınıfı Yeniden' 5 Nisan Cuma günü sadece sinemalarda!