Hababam sınıfının ünlü ismine beraat - Son Dakika

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i olarak bilinen Ahmet Arıman, bir gazeteciye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.



Gazeteci Mevlüt Yüksel'in şikayeti üzerine Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Ahmet Arıman, müşteki Mevlüt Yüksel ile avukatı hazır bulundu.



Duruşmada söz alan sanık Ahmet Arıman, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve bulunla beraber beraatini talep ettiğini dile getirdi. Sanığın savunmasını tamamlanmasının ardından söz alan müşteki ile avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirtti.



Mahkeme, her ne kadar sanığın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılama yapılmışsa da müşteki Mevlüt Yüksel'in gece 01.00'den sonra yaptığı aramada, sanığın kendisine yapılan haksızlığa tepki olarak söz konusu sözleri söylediğinin anlaşıldığı belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Olay tarihinde sanık Ahmet Arıman'ın Mevlüt Yüksel'e 'Sen geri zekalı mısın', 'Sen nasıl gazeteci olmuşsun', 'Seni gören de adam zanneder', 'Çok manyak gördüm ama senin gibisini ilk defa gördüm' diye mesajlar attığı belirtilmişti.



İddianamede, dosyanın uzlaşmaya gönderildiği fakat iki tarafında uzlaşmayı kabul etmediği belirtilirken, sanık Ahmet Arıman'ın 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL