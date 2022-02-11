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'Hababam Vokal Grubu' tartışmasına son nokta, grubun adı 'Yeşilçam Vokal Grubu' olarak değiştirildi - Son Dakika

'Hababam Vokal Grubu' tartışmasına son nokta, grubun adı 'Yeşilçam Vokal Grubu' olarak değiştirildi

11.02.2022 19:47
'Hababam Vokal Grubu' tartışmasına son nokta, grubun adı 'Yeşilçam Vokal Grubu' olarak değiştirildi

Hababam Sınıfı serisinin oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'nın yıllar sonra kurduğu 'Hababam Vokal Grubu'na', Ilgaz'ın ailesi tarafından dava açılmıştı.

Hababam Sınıfı serisinin oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'nın yıllar sonra kurduğu 'Hababam Vokal Grubu'na', Ilgaz'ın ailesi tarafından dava açılmıştı. Yaşanan süreçle ilgili bir televizyon programına telefonla bağlanan Teoman Ayık, grubun adını Yeşilçam Vokal Grubu olarak değiştirdiklerini ve 10 yıl patent aldıklarını söyledi.

Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı 'Hababam Sınıfı' serisi beyazperdeye uyarlanmıştı. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi isimlerin de rol aldığı film büyük beğeni toplamıştı. Yıllar sonra filmin oyuncularından Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, filmde yer alan Hababam Vokal Grubu'nu tekrar kurması tartışmaları da beraberinde getirdi. Rıfat Ilgaz'ın ailesi Yeşilçam'ın 3 ismine dava açtı. Yaşanan süreç içerisinde TMB TV'de Kadir Balık ve Derya Yapanel'in sunduğu 'Mevzu ne?' programına telefonla Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz katıldı. Daha sonra ise Teoman Ayık, telefonla bağlanarak, grubun adını 'Yeşilçam Vokal Grubu' olarak değiştirdiklerini ve 10 yıl patent aldıkları için de kimsenin karışmayacağını söyledi.

(İHA)

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Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz, Yeşilçam, Patent, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Hababam Vokal Grubu' tartışmasına son nokta, grubun adı 'Yeşilçam Vokal Grubu' olarak değiştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Hababam Vokal Grubu' tartışmasına son nokta, grubun adı 'Yeşilçam Vokal Grubu' olarak değiştirildi - Son Dakika
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