Habaş'a ESET Koruması

Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Habaş, siber tehditlere karşı dijital sistemlerini ESET güvenlik yazılımlarıyla korumayı tercih etti. Grup bünyesindeki bilgisayarlar, ESET Secure Business yazılımlarıyla korunacak. Habaş, ayrıca ekstra kurumsal koruma kalkanı sağlayan ESET Dynamic Threat Defense modülünü Türkiye'de ilk kullanan şirket oldu.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., kurulduğu 1956'dan bu yana her yıl büyüyerek ülkemizin en önemli endüstri gruplarından birine dönüştü. Grup, bugün sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapıyor, liman ve deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor.

Dijital sistemler konusunda oldukça yoğun ve derinlikli kullanıma sahip olan Habaş, sistemlerinin korunmasında ESET'in kurumsal güvenlik yazılımlarını tercih etti. Habaş'ın bilişim sistemleri; uç nokta, dosya sunucusu ve e-posta güvenliği sağlayan ESET Secure Business yazılımıyla korunacak.

ESET Dynamic Threat Defense'i Türkiye'de kullanan ilk kurum

Avrupa'nın en büyük bilgi güvenliği şirketlerinden biri olan ESET, 2019 sürüm yazılımlarında siber güvenlik çıtasını yine yukarı taşımış ve ESET Dynamic Threat Defense modülünü geliştirmişti. Bu modül, işletmeleri zor durumda bırakan sıfır gün saldırıları ve fidye yazılımları başta olmak üzere her türlü tehdidi kendi bulut koruma alanında çalıştırıyor ve neredeyse anında analiz edip, tehdidi yerel ağa yani kuruma ulaşmadan engelliyor. ESET Dynamic Threat Defense, özellikle büyük şirket yapılarına ekstra koruma katmanı sağlarken; Habaş, Türkiye'de bu modülü kullanan ilk şirket oldu.

Bilinmeyen tehditleri de engelliyor

ESET'in Türkiye'de 12 bin, dünyada 500 bin kuruma siber güvenlik sağladığına dikkat çeken ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, "Habaş gibi büyük kurumlarda, çok fazla sayıda cihaz ya da uygulama, farklı amaçlarla, çok sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla, olası siber saldırı ve tehdit yüzeyi genişliyor. ESET Secure Business yazılımlarımız, kurumları hedef alan karmaşık saldırıları göğüslerken, Habaş'ın ekstra koruma kalkanı olarak tercih ettiği ESET Dynamic Threat Defense de, sandbox tabanlı bir analiz teknolojisi ortaya koyuyor. Böylece daha önce bilinmeyen veya tanımlanmamış sıfır gün saldırılarına karşı kurum sistemlerini koruma altına alıyor" açıklamasını yaptı.